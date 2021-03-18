الرى تعلن تبطين 35 ترعة فى أسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه حتى 2022

كتبت أسماء نصار

قال المهندس ياسر عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسيوط، أنه سيتم تنفيذ مشروع تبطين الترع فى المرحلتين الأولى والثانية، حيث يبلغ إجمالى أطوال الترع فى المحافظة حوالى 1600 كيلو و يتم تنفيذ 194 كيلو متر فى 35 ترعة فى المرحلة الأولى، بتكلفة حوالى 600 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم توفير الاعتمادات المالية لهم، وتم الانتهاء من حوالى 50 كيلو متر أى ما يعادل 26% من إجمالى الأطوال المستهدفة فى أسيوط خلال المرحلة الأولى.

وأضاف عبد الرحيم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن معدلات التنفيذ جيدة، وهناك متابعة دائمة وعلى مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الأطوال المقررة طبقا للبرنامج الزمنى.

وقال عبد الرحيم، إن مشروع تبطين الترع طال انتظاره على مدار سنوات سواء فى وزارة الرى أو المزارعين، فهو مشروع كبير ويساهم فى تحسين إدارة وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، موضحا أن المشروع له مردود اقتصادى وحضارى وبيئى فى المناطق التى يتم تنفيذه فيها، مطالباً بضرورة سماع أراء المواطنين فى هذا المشروع وتشجيعهم على ضرورة الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

أشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسيوط، إلى أن هذا المشروع استثمارى وهناك عائد من الاستثمار فيه، لأنه يوفر كميات كبيرة من المياه ويعود بالقطاع التصميمى للمجرى المائى إلى حالته الطبيعية لأن القطاعات التصميمية للقطاعات المائية حدث لها استبحار وهو ما أدى إلى أنها تأخذ كميات كبيرة من المياه بالإضافة إلى حدوث نحر فى الجسور وأصبحت تلك الجسور ضيفة.

وناشد عبد الرحيم الأهالى بضرورة الحفاظ على الترع لأن هذه الترع أنفق عليها مبالغ طائلة، كما أن المظهر الجمالي الذى وصلت له وارتفاع أسعار الأراضى الزراعية بفضل هذا المشروع يستحق منا جميعاً الحفاظ عليه، وفى نفس التوقيت هناك تشريعات للقلة القليلة التى من الممكن أن لا تحافظ على المجارى المائية من تشديد عقوبات، لافتا إلى أن العقود المبرمة مع المقاولين والإدارات المختلفة للرى تنص على ضرورة إجراء الاختبارات الكاملة لجودة المواد الخام والأحجار المستخدمة فى التبطين طبقا للكود المصرى، كما أن هناك بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة لمتابعة كافة الأعمال فى الموقع.