اليوم السابع
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رئيس مصلحة الرى: أوشكنا على إنهاء الارتباط المالى للمرحلة الأولى لتبطين الترع

الخميس، 18 مارس 2021 07:00 ص
رئيس مصلحة الرى: أوشكنا على إنهاء الارتباط المالى للمرحلة الأولى لتبطين الترع تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى، أن أهم ما تؤكد عليه الوزارة باستمرار هو الالتزام بالبرنامج الزمنى الموضوع لتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع، والانتهاء من المرحلة الأولى فى الموعد المقرر منتصف العام القادم.

أضاف شحتة إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": "أوشكنا على الانتهاء من الارتباط المالى للمرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع، حيث تم الوصول إلى6500 كيلو من 7000 كيلو مقرر تنفيذها حتى 30 يونيو 2022"، مشيراً إلى أن هناك عمليات تم طرحها وأخرى يتم تنفيذها،  وأن مصلحة الرى بقطاعاتها ملتزمة بتكليفات الوزارة الموضوعة لهذا المشروع.

أشار رئيس مصلحة الرى إلى أن وزارة الرى تعمل فى المشروع القومى لتأهيل الترع، بالإضافة إلى تأهيل المساقى حتى تكتمل المنظومة، حيث يتم تبطين الترع الرئيسية المملوكة للدولة حتى نتمكن من توصيل المياه فى الوقت المناسب وبالكمية المناسبة للمزارع، مشيراً إلى أن المساقى الموجودة فى أراضى المزارعين نقوم بتأهيلها بحيث نقضى على مشاكل عدم وصول المياه للمزارعين.

أضاف إبراهيم أنه كى تكتمل المنظومة لا بد أن يطور المزارع من طريقة الرى من الغمر إلى الرى الحديث، وهكذا نكون قد استكملنا منظومة الرى بداية من الترعة للمسقى للرى الحقلى داخل أرض المواطن من رى بالغمر إلى الرى الحديث حتى نستفيد من كل قطرة مياه فى مصر ونقلل من الفواقد ونرفع كفاءة إدارة منظومة المياه.


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