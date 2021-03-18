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الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جمهورية بشأن عدد من المشروعات

الخميس، 18 مارس 2021 07:39 ص
الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جمهورية بشأن عدد من المشروعات الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس 5 قرارات،  أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أصدر الرئيس القرار رقم 85 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض« مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر- برنامج إعادة تأهيل المصرف» بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.
 
 
كما أصدر الرئيس القرار رقم 83 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض ناحية منفلوط- محافظة أسيوط،لاستخدامها فى بعض المشروعات البترولية.
 
وتضمنت القرارات، القرار رقم 84 لسنة 2021 بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية- ناحية محافظة الأقصر الواردة بالمسلسل رقم "7" من الجدول المبين بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013.والقرار رقم 85 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة- ناحية محافظة قنا لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد" مدينة نجع حمادى الجديدة".

السيسي

الجريدة الرسمية

قرار جمهوري

مشروعات

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