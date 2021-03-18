اليوم السابع
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الإعدام شنقا لعاطل و15 سنة لابن عمه لقتلهما شخصا وإصابة آخرين فى مشاجرة بالبحيرة

الخميس، 18 مارس 2021 05:11 م
الإعدام شنقا لعاطل و15 سنة لابن عمه لقتلهما شخصا وإصابة آخرين فى مشاجرة بالبحيرة محكمة - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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قضت الدائرة الرابعة بمحكمة إيتاى البارود بالبحيرة، برئاسة المستشار عبد الجواد يس رئيس المحكمة، عضو يمين المستشار وائل محمد زعيتر، وعضو اليسار المستشار شريف عبد المقصود، بالإعدام شنقا لعاطل و15 سنة لابن عمه و5 سنوات لاثنين آخرين بينهم هارب من عائلة أخرى طرف المشاجرة.
 
وقضت المحكمة المنعقدة اليوم بالإعدام شنقا على لمتهم، والسجن 15 عاما لابن عمه،  والسجن 5 سنوات لاثنين آخرين فى القضية رقم 13845 لسنة 2019.
 
وكان لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية محلة فرنوى بمركز شبراخيت بسبب خلافات بينهما.
 
البداية تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية محلة فرنوى بدائرة المركز.
 
وعلى الفور انتقل الرائد أحمد أباظة رئيس المباحث، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص، وإصابة آخر بطلق خرطوش بالفخذ الأيمن والأيسر، وأخرى مصابة بطلق خرطوش بالوجه، وآخر مصاب بطلق خرطوش بالقدم اليمنى.
 

مديرية امن البحيرة

محلة فرنوي بشبراخيت

قرية محلة فرنوى

مدير أمن البحيرة

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