اليوم السابع
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إيطاليا تفرض قيودا جديدة حتى 6 أبريل لمنع انتشار فيروس كورونا بعيد الفصح

الخميس، 18 مارس 2021 11:18 ص
إيطاليا تفرض قيودا جديدة حتى 6 أبريل لمنع انتشار فيروس كورونا بعيد الفصح ايطاليا
فاطمة شوقى

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تحاول إيطاليا تجنب انتشار عدوى فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة ولذلك فإنها تفرض قيود جديدة تستمر حتى 6 أبريل بسبب عيد الفصح، خاصة فى ظل ارتفاع كبير فى عدد المصابين .

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أن الحكومة الإيطالية قامت بتقسيم المناطق إلى مناطق حمراء حيث لن يتمكن فيها الإيطاليون من مغادرة منازلهم إلا لأسباب العمل أو الصحة ، منا سيتم اغلاق المتاجر غير الضرورية .

أما المناطق البرتقالية فيمكن للحانات والمطاعم فقط تقديم الخدمة، وسيتم تصنيف المناطق حسب مستوى العدوى. سيتم حظر الأشخاص الذين لديهم أكثر من 250 حالة لكل 100000 نسمة تلقائيًا ، مما يعني أن مناطق أخرى يمكن أن تتأثر أيضًا خلال تلك الفترة الزمنية. بالإضافة إلى ذلك ، خلال عطلة عيد الفصح، سيتم اعتبار الدولة بأكملها "منطقة حمراء" وسيكون هناك إغلاق وطني من 3 إلى 5 أبريل.

وبحسب رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى ، فإن الإجراءات الجديدة ضد فيروس كورونا "ضرورية لأننا للأسف نواجه موجة جديدة من الإصابات". حاليًا ، يبلغ معدل الانتشار في إيطاليا 1.6 وتزيد متغيرات الفيروس من انتشار العامل الممرض.

وحتى الآن ، تلقى 3.08 ٪ (1.861.852 شخصًا) من المواطنين الإيطاليين الدورة الكاملة للقاح وتم إعطاء ما مجموعه 6219849 جرعة. سجلت البلاد أكثر من 3 ملايين إصابة وتجاوزت 101 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

 


ايطاليا

كورونا

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عيد الفصح

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