إزاى تتعين فى الوظائف القيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية.. انفوجراف

كتب أحمد حمادة

وضع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 عدة قواعد وشروط يجب أن تتم للموظفين قبل أن يتم اختيارهم فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، وهو متاح لأى موظف التقديم شرط أن يستوفى الشروط وان يجتاز الاختبار المقرر بحسب القانون.

وحدد القانون ضرورة الإعلان المسبق عن رغبة الهيئة أو الجهة اختيار موظف لمنصب قيادى أو ضمن الإدارة الإشرافية وذلك يتم عن طريق إعلان على بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت أو يتم نشر الإعلان فى جريدتين واسعتين الانتشار داخل الجمهورية، ويتم فحص أوراق المتقدمين قبل تحديد موعد للاختبار.

ووضع القانون شرطا بأن يتم تشكيل لجنة للاختيار الأفضل لتولي المنصب القيادي على أن تشكل اللجنة بقرار من السلطة المختصة برئاستها او برئاسة من تختاره بالإضافة إلى عضوية 6 من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن على أن يكون 3 أعضاء منهم على الأقل من خارج الوحدة.

وحدد القانون اختصاصات اللجنة في الاتي :

- تقييم المتقدمين للاختبار والاختيار من بينهم

- النظر في تقويم أدائهم عند التجديد

وينص القانون فيما يخص الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية على ضرورة أن يتولى المنصب القيادي لمدة 3 سنوات بحد أقصى والتجديد بحد أقصى 3 سنوات أخرى.