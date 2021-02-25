إزاى تحصل على الحافز العلمى وفقا لقانون الخدمة المدنية.. فيديو

كتب أحمد حمادة

يبدأمن 25 جنيها للمؤهل المتوسط ويصل لـ200 جنيها الدكتوراة أو 7٪ من الأجر الوظيفى أيهما أكبر

ثمن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 حصول أى موظف على درجة علمية أعلى خلال مدة خدمته فى الوظائف الحكومية للذلك شدد على مادة الحافز العلمي أو ما يعرف بحافز التمييز العلمى للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، ولذلك سلط الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الضوء على كيفية الاستفادة بالحافز العلمى لتشجيع العاملين بالدولة على تنمية قدراتهم العلمية بما يساعد تنمية وتطوير العمل بأجهزة الدولة.

وينشر اليوم السابع ألفئات المستحقة لحافز التميز العلمى وقيمته الشهرية، حيث سن القانون على إضافة حافز علمى لمن يحصل على متوسط أو فوق المتوسط بقيمة 25 جنيها شهريا أو 7٪ من الأجر الوظيفى أيهما أكبر، بينما من يحصل على مؤهل على حافز شهرى 50 أو 7٪ من الأجر الوظيفى أيهما اكبر، وأيضا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان على الاقل 75 جنيها شهريا أو 7٪ من الأجر الوظيفى أيهما اكبر، ونص القانون أنه يتم اضافة حافز علمى لمن يحصل على دبلومتين مدة كل منها سنة على الأقل أو الحاصلين على درجة ماجستير أو ما يعادلها، مبلغ 100 جنيها شهريا أو 7٪ من الأجر الوظيفى أيهما اكبر،. واخيرا فيما يخص الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها يتم اضافة مبلغ 200 جنيها شهريا أو إضافة 7٪ من الأجر الوظيفى أيهما اكبر.

ويشترط فى الحصول على الحافز العلمى الحصول على الدرجات العلمية أثناء الخدمة وايضا لابد أن يكون مجال الدراسة يخدم وظيفته.