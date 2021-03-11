6 شروط لشغل وظائف قيادية وإشرافية بالأوقاف.. اختبار لغة عربية وإنجليزية أبرزها

كتب على عبد الرحمن

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس، قرار وزارة الأوقاف، رقم 133 لسنة 2021 والخاص بشروط شغل الوظائف القيادية والإشرافية فى المستوى الوظيفى العالى.

ونصت المادة الأولى من القرار على: "يشترط لشغل أى وظيفة قيادية أو إشرافية بالمستوى الوظيفى العالى "رؤساء الإدارات المركزية ومديرى المديريات الإقليمية" ومديرى العموم (مدير إدارة عامة - وكيل مديرية أ- مدير مديرية ب) ومديرى الدعوة ومديرى الإدارات فى ديوان عام وزارة الأوقاف ومديرياتها الإقليمية وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فضلا عن توافر جميع شروط التعيين المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أن يجتاز المتقدم لشغل الوظيفة بنجاح الاختبارات التالية:



1- اختبار فى اللغة العربية.

2- اختبار فى اللغة الأجنبية التى يجيدها (الإنجليزية أو الفرنسية) .

3- اختبار فى الحاسب الآلى.

4- اختبار المقاييس النفسية المٌعد بمعرفة أحد المراكز المتخصصة.

5- اختبار الثقافة الإسلامية فى قضايا التجديد ( بالنسبة للوظائف فى مجال الدعوة).

6- اختبار التخصص ( قانونی - مالی - اداری - هندسی - فنی ) ( بالنسبة للوظائف فى المجال القانونى و المالى والإدارى و الهندسى والفنى )

كما أكد القرار فى مادته الثانية على أن تكون جميع الاختبارات تحريرية وشفوية، فيما نصت المادة الثالثة على: "تشكل السلطة المختصة لجانا من عناصر متخصصة فى فرع الاختبار تتولى إجراء الاختبارات التحريرية والشفوية وتصحح أوراق الإجابة وترتب الناجحين ترتيبا تنازليا يسهل للجنة القيادات عملية الاختيار من المتقدمين للترشيح الشغل الوظيفة المعلن عنها".

وأكدت وزارة الأوقاف على أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 المتضمن تفويض الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى ما عرضه المهندس الوكيل الدائم فى 24/2/2021 وحرصا من وزارة الأوقاف على استمرار عملية التجديد والتطوير والتحديث بما يواكب طبيعة العصر ومستجداته والتأكيد قدرة شاغلى الوظائف القيادية والإشرافية على تحقيق هذه الأهداف.



شروط شغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية بالأوقاف