إحالة أستاذ جامعى بـ"هندسة المنوفية" للتحقيق وضع سؤالا عن "القاضية ممكن"

المنوفية - محمد فتحى

أحال الدكتور علوى الخولى، عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية، أستاذا بالكلية للتحقيق لوضعه سؤالا ذكر فيه كلمة "القاضية ممكن"، مؤكدا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم إحالة واضع السؤال للتحقيقات، لإثارة غضب جمهور نادى الزمالك.

وأضاف عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات سوف تتم تحت إشراف الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، لمعرفة كافة التفاصيل حول الواقعة.

وآثار أستاذ بقسم عمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، جدلا لوضعه سؤالا طلب فيه، وضع تصميما للوجو عبارة عن "القاضية ممكن"، فى إشارة إلى هدف محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى، في مباراة نهائى دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، ما آثار غضب جمهور الزمالك.

وجاء السؤال على النحو التالى، لم تعد عبارة "القاضية ممكن" مجرد تعليق رياضي، بل تحولت إلى مصطلح يستخدمه الشباب للتعبير عن كل ما يحدث في اللحظة الأخيرة وقلب الموازين، كما فعل هدف اللاعب الشهير محمد مجدي أفشة في الدقيقة 85 من نهائي دوري أبطال أفريقيا ما أدى إلى تتويج بطل القرن الأهلي بلقبه التاسع، وعلى الرغم من مرور شهور على المباراة، إلا أن العبارة خلدت على مواقع التواصل الاجتماعي بالرسوم الهزلية والتعليقات، ووصلت إلى الشعار الذي أنشأه أحد استوديوهات الشعارات في مصر، كما هو موضح في مربع 10×10سم، صمم شعارًا من إبداعك الخاص، باستخدام مجموعة ألوان، تحتوي على اللون الأحمر مع ذكر مجموعة اللون المستخدمة إذا كانت مكملة أو متشابهة أو ثلاثية، للاحتفال بهذه المناسبة، وأن يحتوي التصميم على عبارة (Elkadia Momken) بالعربية.

وكان عدد كبير من جمهور نادي الزمالك، تداول سؤالاً لامتحانات قسم عمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، طلب فيه الدكتور من الطلاب، وضع تصميم لوجو عبارة عن القاضية ممكن، في إشارة إلى هدف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، ما آثار غضب جمهور الزمالك.