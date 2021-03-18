أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 764 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر قبل قليل بقيمة 4 جنيهات في التعاملات ب سوق الصاغة ، وذلك بسبب هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1728 دولارا مقابل 1750 دولار صباحا، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 764 جنيها للجرام حتي صياغة هذه السطور.

وسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 655 جنيها للجرام في التداولات، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 873 جنيها للجرام وسجل الجنيه الذهب 6112 جنيها وأخيرا أونصة الذهب تسجل متوسط سعر 1728 دولار سعر التعاملات الفورية.

وكان الذهب شهد ارتفاعا كبيرا على المستوي العالمي إذ سجلت الأونصة صعود بقيمة 20 دولار تقريباً، بسبب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي أنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغير حتي عام 2023 وهو ما دفع الذهب للارتفاع.

وعاود الذهب الهبوط تقريبا بنفس القيمة عند 1728 دولارا، بسبب تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي والذى أكد فيها اقتراب التعافي الاقتصادي مع تنفيذ خطة التحفيز واتجاه الوظائف الارتفاع وكذلك مؤشرات النمو.

وتتجاهل الأسواق حتي هذه اللحظة، توقعات ارتفاع التضخم المرتقب في الولايات المتحدة الأمريكية مع ضخ 1.9 ترليون دولار كحزمة تحفيز للاقتصاد والتي تقضي بدعم الولايات الأمريكية بـ350 مليار دولار بجانب منح المتضررين من كورونا 1400 دولار.

وأسعار الذهب في مصر تتغير بشكل يومي وبصورة لحظية، وقد يتساءل البعض عن كيفية توجيه أسعار الذهب في مصر، وبمعني أدق من يحدد سعر الذهب في مصر بشكل يومي ومن يحكم حركة الأسعار والتي تشهد تغيرات دائمة ومستمرة.

سعر الذهب في مصر يخضع لعدد كبير من المؤثرات أهمها الدولار وسعر الأونصة والنفط والتضخم العالمي والقرارات الاقتصادية في الاقتصاديات الكبري.