أسعار الذهب اليوم الخميس 18-3-2021 في مصر

كتب - إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 18 مارس 2021، بقيمة محدودة للغاية جنيه إلى جنيهين في الأسواق، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في السوق المصري 768 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 18 سجل 658 جنيها.



عيار 21 سجل 768 جنيها.



عيار 24 سجل 878 جنيها.



الجنيه الذهب 6144 جنيها.



سعر أونصة الذهب اليوم 1744 دولار.

كافة الأسعار المنشورة والمسجلة الآن قابلة للتغير على مدار الساعة، في ظل استمرار الحركة والمضاربة على الذهب في البورصات العالمية، وهو ما يجعل السعر دائم التغير.

أسعار الذهب عالميًا وسلت لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد أن تعهد الفدرالي الأميركي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023، بيد أن مكاسب المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا حدت منها توقعات البنك بانتعاش قوي للاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1750.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس عند 1755.25 دولار، وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1749.80 دولار.

وقال الفدرالي أمس الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي على مسار تحقيق أسرع نمو في نحو 40 عاما، بينما أكد مجددا موقفه باتباع سياسة نقدية فائقة التيسير في ظل ارتفاع متوقع وإن كان مؤقتا في التضخم.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأميركية تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، ونزل مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية قرب ذروة ما يزيد عن عام.