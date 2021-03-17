5 معلومات عن يوم الطبيب فى الذكرى الـ43 لأول مدرسة للطب فى مصر

كتبت آية دعبس

تحتفل النقابة العامة للأطباء، غدا الخميس، 18 مارس 2021، ب يوم الطبيب المصرى الـ43، والذى يتم الاحتفال فيه يوم 18 من شهر مارس سنويا، وهو يوم إنشاء مدرسة الطب بقصر العيني عام ‏1828 والذى اعتبر عيدا للطبيب.

وترجع ذكرى يوم الطبيب إلى تاريخ 18 مارس 1827، يوم افتتاح أول مدرسة للطب بأبو زعبل منذ 195 سنة، ثم نقل مدرسة الطب لقصر العيني باشا في سنة 1837 وهى أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق الأوسط وفي أفريقيا .

وأسند محمد على باشا الكبير إلى الطبيب الفرنسى أنطوان كلوت بك‏، مهام إنشاء المستشفي العسكري الكبير ومدرسة الطب فى أبو زعبل عام 1826،‏ ولم يكن فى مصر طبيب مؤهل حينها،‏ بل كان الطب السائد هو الطب الشعبى وكان يزاولها الحلاقون والحجامون ويجرون عمليات جراحية، وانتقل المستشفي إلى قصر أحمد العيني في عام‏1837، وبعد 18 عاما تخرج من مدرسة الطب ‏1500 ‏ طبيب.

انضمت مدرسة الطب الي الجامعة المصرية فى ‏1925، وفى ‏1928 ‏وافق البرلمان على إنشاء مستشفي فؤاد الأول ‏"‏المنيل الجامعى"، وسُميت المدرسة كلية طب قصر العينى، وفي عام‏1929 ‏تم انتخاب علي بك إبراهيم كأول عميد مصري للكلية.

وفى 18 مارس 1979 تم الاحتفال بأول عيد للطبيب المصرى، تحت شعار "سنبنى قصر العينى"، وتم إنشائه بعد ذلك فى مقره المعروف حاليا.