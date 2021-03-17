اليوم السابع
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نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب المصرى الـ43 غدا

الأربعاء، 17 مارس 2021 06:00 ص
نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب المصرى الـ43 غدا الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة ستعقد احتفالية يوم الطبيب المصرى، يوم الخميس 18 مارس 2021، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورؤساء لجنتى الصحة بالنواب والدكتور محمد زكى جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

وأوضح القاضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يلقى الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، كلمة لأطباء مصر، لافتا إلى أن الاحتفال هذا العام يأتى فى ظل استمرار مواجهة الأطباء لجائحة كورونا للعام الثانى على التوالى، وتسجيل 400 شهيد من صفوفهم جراء الإصابة بالفيروس.

 

وأشار إلى أن الاحتفال فى 18 مارس من كل عام بيوم الطبيب المصرى، يأتى إحياءًا لذكرى افتتاح أول مدرسة للطب فى مصر والشرق الأوسط بأبى زعبل فى 18 مارس 1827، التى أساسها محمد على باشا 1827 فى مصر، أى أكثر من 200 عام، وتم نقلها فيما بعد لتصبح مدرسة الطب بقصر العيني، فى عام 1837م، لتصبح أول مدرسة للطب فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

 
 

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