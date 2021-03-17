10 أنوال جديدة للنسيج اليدوى بحى الكوثر فى سوهاج بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه

سوهاج - محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن الانتهاء من إنشاء 10 أنوال جديدة للنسيج اليدوى بحى الكوثر، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و800 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، الممول من البنك الدولى والحكومة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وخطة المحافظة لدعم الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية.

وأوضح هلال زكى رئيس حى الكوثر، أن مساحة بيت النول 90 متر مربع، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والواجهات، تمهيدا لتسليمها إلى النساجين، وذلك فى إطار توجيهات المحافظ لدعم وإحياء الصناعات والحرف التراثية، ومساعدة أصحاب تلك الحرف فى الارتقاء بها من خلال توفير الإمكانات اللازمة لتطوير منتجاتهم.