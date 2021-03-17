مجلس جامعة حلوان يجتمع خلال أيام لمناقشة استعدادات الدراسة بالتيرم الثانى

كتب محمد صبحى

تواصل جامعة حلوان الاستعداد للفصل الدراسى الثانى بالجامعة حيث يجتمع مجلس الجامعة خلال الأيام المقبلة، وذلك لمناقشة الاستمرار فى تطبيق منظومة التعليم الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات ، وهو النظام الذى يمزج بين التعليم الإلكترونى والتعليم عن بعد.

وقال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن بمجرد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعة على مستوى كليات الجامعة، سيتم البدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم 20 مارس الجارى ، لافتا إلى أن الكليات انتهت من وضع جداول المحاضرات والدراسة للفصل الدراسى الثانى وسيتم إعلانها للطلاب.

وذكر الدكتور حسام رفاعى ، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هناك انتظاما كاملا لامتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى كليات الجامعة، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحماية الطلاب والحفاظ على العاملين بالمنظومة.