اليوم السابع
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شعبة الخضروات والفاكهة: جميع الأصناف بسوق العبور أسعارها مستقرة

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:54 م
شعبة الخضروات والفاكهة: جميع الأصناف بسوق العبور أسعارها مستقرة سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة استقرار أسعار جميع الأصناف بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 17-3-2021. 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، والكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الفاصوليا بين 5-13 جنيها، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو.  
 
وأضاف النجيب في تصريح خاص لليوم السابع أن البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيها للكيلو، الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، للكيلو، والخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4.5 جنيه، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو،  البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو. 

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سوق الخضروات

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