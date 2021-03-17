شعبة الخضروات والفاكهة: جميع الأصناف بسوق العبور أسعارها مستقرة

كتب أحمد حمادة

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، والكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الفاصوليا بين 5-13 جنيها، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريح خاص لليوم السابع أن البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيها للكيلو، الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، للكيلو، والخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4.5 جنيه، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو.