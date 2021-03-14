اليوم السابع
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شعبة الخضروات والفاكهة تكشف الأسعار فى الأسواق وزيادة المعروض من جميع الأصناف

الأحد، 14 مارس 2021 01:00 م
شعبة الخضروات والفاكهة تكشف الأسعار فى الأسواق وزيادة المعروض من جميع الأصناف الخضروات- أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الأحد 14-3_2021 عن استقرار أسعار الخضروات داخل سوق العبور للجملة.
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة إن البطاطس تراوحت بين 1-2 جنيه للكيلو، أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والبصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو، الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، أما الجزر فيترواح سعره بين 3 - 5 جنيهات للكيلو. 
 
وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن سعر الطماطم بين 1-1.5 جنيه للكيلو، الباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو، الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو.

اسعار الخضروات

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سوق العبور

سوق الخضروات

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