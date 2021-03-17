شبورة على الطرق اليوم وطقس دافئ على القاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 24 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقسا دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الغربية مائلا للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقسا دافئا على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على السواحل الغربية، وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على كافة الأنحاء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة.