شبورة ونشاط رياح وارتفاع حاد بحرارة الجو.. ننشر خريطة الطقس حتى الأحد



وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل ، كما يلى: اليوم الثلاثاء 16 مارس : شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 إلى الأحد 21 مارس 2021، حيث يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

- يوم الأربعاء 17 مارس : شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج ( من 4 : 3 متر ) .

- يوم الخميس 18 مارس : شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .



- يوم الجمعة 19 مارس : شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .

اعتبارا من السبت 20 مارس ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.