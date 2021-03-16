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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-3-2021 بالبنوك المصرية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:35 ص
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-3-2021 بالبنوك المصرية الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل فى البنك الأهلي وبنك مصر استقرارا عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 
كما استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، بينما سجل فى بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.14  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.14  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.
4.23  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.14   جنيه للشراء.
4.20   جنيه للبيع .
 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.
 

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