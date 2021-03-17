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سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021 بالبنوك المصرية

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:00 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021 بالبنوك المصرية الدولار
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021، فى بداية التعاملات بالبنوك أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، بينما ارتفع فى بنك القاهرة بمقدار قرش واحد ليسجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
 
ورصدت بيانات حكومية، أهم متحصلات النقد الأجنبى الوافدة خلال العام 2018/2019، وذلك من حيث التنوع الجغرافي، وكشفت البيانات عن أن الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية استحوذت على نحو 40.4% من إجمالى المتحصلات بقيمة مالية تبلغ 49 مليار دولار وتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية بقيمة متحصلات بلغت 21.5 مليار دولار، يليها دولة الإمارات برصيد متحصلات 12 مليار دولار.
 
 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس  15.65 جنيه.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس  15.75 جنيه.
 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.
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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.
 

 

 


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سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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