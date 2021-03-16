اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:00 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021، فى بداية التعاملات بالبنوك أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، بينما سجل فى بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
 
وعالميا، زاد الدولار الأمريكي 0.2 % مقابل العملة اليابانية إلى 109.22 ين ليصعد لأعلى مستوى منذ يونيو 2020.
 
وضعف اليورو 0.2% إلى 1.1925 دولار بعدما ارتفع الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع على أثر إظهار أحدث البيانات أن صناديق التحوط قلصت صافي مراكز اليورو.
 
 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.64 جنيه للشراء .
15.74 جنيه للبيع .
 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس  15.63 جنيه.
15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس  15.73 جنيه.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس  15.62 جنيه.
15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس  15.72 جنيه.
 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس  15.65 جنيه.
15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس  15.75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس  15.64 جنيه.
15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس  15.74 جنيه.

 


أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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