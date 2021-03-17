"تقلبات حادة وسريعة".. الأرصاد تكشف أهم سمات فصل الربيع: أكثر حرارة وأقل مطرا

كتب محمود راغب

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع الذى يبدأ السبت المقبل، معروف عنه التقلبات الحادة والسريعة، على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، أن هذا الفصل رغم أنه من أجمل الفصول ولكنه يشهد تغيرا مفاجئا وقد نشعر بطقس الأربعة فصول فى يوم واحد.

وتابع شاهين، أن من أهم سمات فصل الربيع أنه فترة تقلبات جوية حادة وسريعة وفصل انتقالى بين الشتاء والصيف، وتسجل فيه أعلى درجات حرارة على مدار العام، فعلى سبيل المثال العام الماضى وصلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 43 درجة مئوية.

وأوضح شاهين، أن فصل الربيع تتعرض خلاله البلاد لتأثير المنخفضات التى تنشأ فوق جبال أطلس وتتحرك فى الصحراء الكبرى الإفريقية مرورا بدول المغرب العربى ثم تصل ليبيا ومصر، لافتا إلى أن هذه المنخفضات تتسبب فى رفع درجات الحرارة بصور قياسية ويصاحبها رياح جنوبية غربية تكون مثيرا للرمال والأتربة.

وتابع: "وفى حالة وجود منخفض فى طبقات الجو العليا يتسبب فى سقوط الأمطار"، موضحا أنه وفقا للتنبؤات الفصلية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لهذا العام التى تصدر قبل بداية كل فصل يتوقع أن ربيع 2021 هذا العام يكون أكثر حرارة وأقل فى كميات الأمطار.

ويعتبر فصل الربيع من الفصول التى تشهد تقلبات حادة وسريعة، ما يستدعى علينا أن نكون على دراية كيف نستقبل هذا الفصل، وما أبرز سماته وكيف نواجه تقلباته الجوية.

يذكر أن بداية فصل الربيع فلكيا، السبت المقبل 20 مارس ويستمر 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة، ويكون الفصل ربيعًا فى نصف الكرة الشمالى.