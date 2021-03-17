اليوم السابع
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تقرير: 23 مكتب بريد جديد فى ثلاث شهور.. و6.5 مليار جنيه قيمة صرف المعاشات

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:10 م
تقرير: 23 مكتب بريد جديد فى ثلاث شهور.. و6.5 مليار جنيه قيمة صرف المعاشات مكتب بريد
كتبت هبة السيد

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كشف التقرير الربع سنوي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية إلى 4009 مكتب حتي يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة ب3986 مكتب في أبريل-يونيو 2020 ونحو 3981 في يوليو-سبتمبر 2019.
 
وبلغ عدد المستفيدين من صرف المعاشات من خلال البريد نحو 5.36 مليون مستفيد، خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 5.23 مليون مستفيد بنهاية الفترة من يوليو-سبتمبر 2019، وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة من البريد إلي نحو 6.48 مليار جنيه في الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 6.76 مليار جنيه في الفترة من يوليو-سبتمبر 2019. 
 
وقررت الهيئة القومية للبريد في ديسمبر الماضى، استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش حتى 30 يونيو 2021.
 
ويأتى القرار فى إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى، وتماشياً مع تعليمات البنك المركزى المصرى للبنوك، وبهدف التيسير على أصحاب المعاشات والتخفيف عنهم. 
 
وحساب المعاش الذى يقدمه البريد المصرى يتمتع بالعديد من المميزات التى سيستفيد منها أصحاب المعاشات، ومنها سهولة التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلى والتسوق الإلكترونى ودفع الفواتير، بالإضافة إلى إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة"، كما يتمتع الحساب بعائد يومى متغير يضاف يومياً على الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات.

هيئة البريد

المعاشات

مكاتب البريد

رسوم

فروع البريد

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