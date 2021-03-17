تعرف على أسعار العملات اليوم الأربعاء فى مصر

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 17-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث ارتفع سعر الدينار الكويتى، فى حين انخفض سعر اليورو ليسجل 18.60 جنيه للشراء، 18.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.63 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل تباين سعر الدولار اليوم، فى بداية التعاملات بالبنوك أمام الجنيه المصرى، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، بينما ارتفع فى بنك القاهرة بمقدار قرش واحد ليسجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.60 جنيه للشراء، 18.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.63 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.70 جنيه للشراء، 21.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.62 جنيه للشراء، 21.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل 49.03 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.91 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.