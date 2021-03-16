أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-3-2021

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، وسجل 1 يورو 4.47 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)



1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)



1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)



1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.11 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)



1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.20 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)



1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما عن أسعار الذهب في السعودية فارتفعت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 208.93 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 208.73 ريال سعودى.

و ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عالميا، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون اجتماعا لمجلس الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يبدد المخاوف حيال زيادة التضخم.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1735.76 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1735.90 دولار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



​سعر الذهب عيار 24



بنحو 208.93 ريال بما يعادل 55.71$

سعر الذهب عيار 22



بنحو 191.52 ريال بما يعادل 51.07$

سعر الذهب عيار 21



بنحو 182.82 ريال بما يعادل 48.75$

سعر الذهب عيار 18



بنحو 156.70 ريال بما يعادل 41.78$

سعر الذهب عيار 14



بنحو 121.88 ريال بما يعادل 32.50$

سعر الذهب عيار 12



بنحو 104.47 ريال بما يعادل 27.85$

سعر أوقية الذهب



بنحو 6,498 ريال بما يعادل 1,733$

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,463 ريال بما يعادل 389.96$

سعر كيلو الذهب



بنحو 208,934 ريال بما يعادل 55,707$