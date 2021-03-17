ترامب يشكر واشنطن بوست بعد تراجعها عن تقرير لنتائج جورجيا يتهمه باستغلال النفوذ

كتبت: نهال أبو السعود

شكر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب خلال مداخلة أجراها مع قناة فوكس نيوز، صحيفة "واشنطن بوست" بعدما أقدمت على تصحيح تقرير نشرته فى وقت سابق حول مكالمة أجراها مع محققة انتخابات ولاية جورجيا فرانسيس واتسون.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في البداية، أن ترامب قد أخبر مسؤولاً يعمل فى مكتب وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر بالعثور على دليل للاحتيال فى الولاية، التى خسر أصواتها فى الانتخابات بفارق ضئيل أمام جو بايدن، وأخبرها أنها ستكون "بطلة قومية" إذا فعلت ذلك خلال مكالمة هاتفية فى 23 ديسمبر الماضى.

ومع ذلك، أظهر تسجيل حديث للمكالمة أن الرئيس السابق لم يستخدم هذه الكلمات، وبدلاً من ذلك قال ترامب إنها "ستُمتدح" عندما تأتى "الإجابة الصحيحة" وشجعها على فحص بطاقات الاقتراع بالبريد بمقاطعة فولتون، المقاطعة ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر كثافة سكانية في الولاية.

ووفقا للتقرير، وصف ترامب الخطأ بأنه "شىء مروع" من المحتمل أن يكون قد أثر على انتخابات مجلس الشيوخ فى جورجيا، التى فاز بها المرشحين الديمقراطيين، قائلا: "كنت سعيدا للغاية لأن واشنطن بوست كانت لديها الشجاعة أو أى شيء تريد تسميته على الأقل للاعتراف بخطئها.. قيل لهم شيئًا غير موجود وجعلنى أبدو سيئًا وعندما سمعته، قلت: هذا سخيف. لم أقل ذلك أبدًا".

وتابع ترامب: "واشنطن بوست قامت بالتصحيح. تم الضغط عليهم كثيرا لكنهم قاموا بالتصحيح لأنهم أدركوا أن ما فعلوه كان خطأ".

نشرت "واشنطن بوست" تصحيحًا مطولًا لقصتها ورد فيه: "بعد شهرين من نشر هذه القصة، تم إصدار تسجيلًا صوتيًا للمكالمة الهاتفية التى أجراها الرئيس دونالد ترامب فى ديسمبر مع كبير محققى الانتخابات فى الولاية".

وأضافت الصحيفة: "كشف التسجيل أننا كنا على أخطأ فى اقتباس تعليقات ترامب على المكالمة، بناءً على المعلومات التى قدمها المصدر لم يخبر ترامب المحقق بـ "العثور على الاحتيال" أو القول إنها ستكون "بطلة قومية" وبدلاً من ذلك، حث ترامب المحقق على التدقيق فى مقاطعة فولتون، بولاية جورجيا، مؤكدا أنها ستجد "عدم الأمانة" هناك، كما أخبرها أيضًا أن لديها "أهم وظيفة في البلاد في الوقت الحالى".