القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 6 أطنان كبدة مجهولة المصدر فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

ألقى رجال مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بحوزته 6 أطنان كبدة مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد بضبط (6٫9 طن "كبدة مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.