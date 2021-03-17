اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مارس 2021 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 6 أطنان كبدة مجهولة المصدر فى الجيزة

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:51 ص
القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 6 أطنان كبدة مجهولة المصدر فى الجيزة كبدة فاسدة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بحوزته 6 أطنان كبدة مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد بضبط (6٫9 طن "كبدة مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 


امن الجيزة

كبدة فاسدة

اخبار عاجلة

حملة تموينية

اخبار الحوادث

مباحث التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة