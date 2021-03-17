اليوم السابع
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القبض على المتهمين بسرقة حقيبة مسنة فى منطقة البساتين

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:13 م
القبض على المتهمين بسرقة حقيبة مسنة فى منطقة البساتين سرقه - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على المتهمين بسرقة حقيبة سيدة بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من شاب مفاده تعرض والدته للسرقة أثناء سيرها بالشارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين قيام لصوص يستقلون توك توك على إصابة سيدة مسنة أثناء سيرها بالشارع بعد سرقة حقيبتها، وقام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة وتتبع خط سير الجناة القبض عليهم.

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل، وتم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي والـمركبة المستخدمة في الواقعة.

 

 


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