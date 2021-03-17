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الحكومة توافق على اتفاقية تمويل بين مصر والصندوق العربى للإنماء بـ50 مليون دولار

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:12 م
الحكومة توافق على اتفاقية تمويل بين مصر والصندوق العربى للإنماء بـ50 مليون دولار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكى، للمساهمة فى تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والموقعة فى الكويت يناير الماضى.
 
ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذات البعد الإنمائي، وذلك بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم فى مكافحة البطالة والحد من معدلات الفقر عبر توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن زيادة الإنتاج.

الحكومة

اجتماع الحكومة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مصطفى مدبولى

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