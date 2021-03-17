البنتاجون يمدد تواجد الحرس الوطنى على حدود المكسيك بعد اشتعال أزمة المهاجرين

كتبت: نهال أبو السعود

قال قائد القيادة الشمالية الأمريكية إن انتشار الحرس الوطني على الحدود الأمريكية المكسيكية قد يستمر بعد نهاية الخريف، حيث يقوم حوالي 3500 جندي من الحرس الوطني من 22 ولاية بمساعدة الجمارك وحماية الحدود (CBP) في مهمة على طول الحدود الجنوبية تمول حتى سبتمبر.

وفقا لصحيفة "ذا هيل"، قال الجنرال جلين فانهيرك في تصريحات في البنتاجون: "إن وزارة الأمن الداخلي ووكالات الجمارك وحماية الحدود، ترغب في مواصلة دعم وزارة الدفاع"، وأضاف: "هناك طلب في الشارع لاستمرار الدعم الإضافي".

وأضاف فانهيرك أن وزير الدفاع لويد أوستن "سيجري تقييمًا للمخاطر" ليقرر في النهاية ما إذا كان رجال الحرس سيبقون ويواصلون المهمة أم سيعودون إلى ديارهم.

وفقا للتقرير، تم نشر الآلاف من القوات الأمريكية على الحدود الجنوبية منذ أواخر عام 2018 ، عندما سعت إدارة ترامب إلى تعزيز الأمن القومي في الأسبوع الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي، وتمركز أكثر من 2500 من رجال الحرس الوطني وأكثر من 5800 جندي في الخدمة الفعلية على طول الحدود في ذروة التأمين.

تم نشر الحرس الوطني على الحدود في الماضي ، لكن نشر القوات في الخدمة الفعلية خرق المعايير ولم يحدث إلا بعد أن أعلن الرئيس ترامب آنذاك حالة طوارئ وطنية في عام 2019 للحصول على تمويل لبناء جدار حدودي.

يأتي القرار بعد الأزمة التي تشهدها الولايات المتحدة من تدفق اعداد هائلة من المهاجرين على الحدود المكسيكية، و قالت صحيفة واشنطن بوست، إن بايدن يواجه تهديدا سياسيا متناميا من الاضطراب على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بعد شهرين تقريبا من توليه الحكم، ويتعرض لانتقادات من مختلف الطيف السياسى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاعتقالات على الحدود قد ارتفعت فى الأشهر الأخيرة من رئاسة بايدن لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عقد، إلا أن العبور غير القانونى قد صعدت بشكل هائل منذ تولى بايدن الحكم وفى فبراير، وصلت الاعتقالات إلى 100 الف بزيادة بنسبة 28% عن الشهر السابق.