استمرار تنفيذ مشروع محور سوهاج الخارجة بالوادى الجديد بتكلفة مليار و100 ألف جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

يستكمل الجهاز المركزي للتعمير، بقيادة اللواء مهندس محمود نصار، تنفيذ مشروع محور سوهاج – الوادي الجديد" بطول 170 كيلو مترا، وذلك بعد أن جرى الانتهاء من أعمال طرح الطريق لربط مدينة الخارجة بمحافظة سوهاج، بتكلفة تقديرية بلغت مليارا و100 مليون جنيه، وشملت تنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية بواسطة جهاز البحوث والدراسات بالجهاز المركزي للتعمير، وكذلك الأعمال المساحية والتصميمات للمحور.



وقال اللواء مهندس أيمن عبدالمنعم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، إن فرع الجهاز بدأ أعمال الرصف للطريق منذ نهاية العام الماضي، حيث يستغرق المشروع نحو 24 شهرا، وهى الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع، والذي يصل طوله إلى 170 كم، كمحور جديد من محاور التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.



وكان فرع الجهاز بالمحافظة، أعلن الإنتهاء مؤخرا من مشروع محور "ديروط / الفرافرة"، وهو أحد مشروعات الطرق القومية التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بواسطة الجهاز المركزى للتعمير (جهاز تعمير الوادى الجديد).



ويربط محور يربط ديروط / محافظة أسيوط بمركز الفرافرة / محافظة الوادي الجديد، بطول 310 كم وبعرض إسفلت 11 م وطبانات وعلامات إرشادية، وجرى ازدواج الطريق فى مناطق التضاريس الصعبة بطول 8 كم (3.5 كم منطقة الهضبة - 4.5 كم منطقة الغرود) لتأمين الحركة المرورية بهذه الأماكن والاستفادة منها مستقبلاً عند عمل ازدواج للطريق.