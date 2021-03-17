اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 68.73 دولار لبرنت و65.21 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 68.73 دولار لبرنت و65.21 دولار للخام الأمريكى مصافي النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم، 68.73 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت وسجل غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.21 دولار للبرميل . 
 
وقالت مصادر تجارية وفقا لرويترز نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا غير متوقع الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.
 
وأضافت المصادر أن مخزونات الخام هبطت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مارس، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها ثلاثة ملايين برميل.
 
وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 926 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط ثلاثة ملايين برميل.
 
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 904 آلاف برميل مقارنة مع توقعات لهبوط قدره 3.4 مليون برميل
 
 
 

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