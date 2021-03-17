أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن الدواجن تعد من السلع الرئيسية على المائدة المصرية وأن استقرار أسعارها وتحقيق الاكتفاء الذاتي خطوة جيدة في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن السوق شهد اليوم الأربعاء 17-3-2021 استقرارا فى الأسعار.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن فى المزرعة اليوم بين 23 - 24 جنيها، مشيرا إلى أن سعر المستهلك يتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو، أضاف أن سعر الدواجن البلدى في المزرعة 30 جنيها للكيلو، وأن السعر للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأشار السيد في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن سعر البيض أيضا يشهد استقرارا، حيث سجلت الكرتونة للمستهلك سعرا يتراوح بين 37-40 جنيها بينما البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة.