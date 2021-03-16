3 تمارين "بيلاتيس" مفيدة يمكنك القيام بها فى المنزل لتنظيم الهرمونات

كتب - محمود جلال

تلعب الأنشطة البدنية دورًا رئيسيًا في مكافحة التغيرات الهرمونية، وتساعد التمارين الرياضية واليوجا في تنظيم هرموناتك، مما يوفر عليك مزيدًا من التقلبات المزاجية وغيرها من المشكلات المتعلقة بها في الواقع، يمكن أن يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة أيضًا إلى زيادة هرمونات التوتر، مما يزيد من خطر فقدان العضلات والإرهاق، هناك أيضا العديد من الأعراض والتغيرات الهرمونية الأخرى مثل المشكلات المتعلقة بالجنس والاختلالات الأخرى، والبيلاتيس هو نظام لياقة بدنية يؤثر إيجابيا على الهرمونات.

وتقول فيسنا جاكوب، الخبيرة التغذية أن "البيلاتس هو نظام تمرين لطيف يحسن اتصال العقل والجسم مما يعني أنك أثناء ممارسة الرياضة تقوم بالتأمل بشكل أساسي، وعندما تركز على اتساعك وعلى نفسك الداخلية ، يتحسن التوازن الهرموني وكذلك اتصال اتساع العقل والجسم، ويحدث التخلص من التوتر أيضًا، بينما على المستوى البدني، وتزيد التمارين من تدفق الدم، ومعدل ضربات القلب".

وفيما يلي 3 تمارين بيلاتيس مفيدة يمكنك القيام بها في المنزل لتنظيم الهرمونات:

دحرج إلى أسفل

أخرجي الزفير وابدئي في تحريك العمود الفقري للأمام، مع تحريك أنفك تجاه ثدييك، ثم قم بلف منتصف وأسفل ظهرك للأمام واجعل حوضك يتدحرج للخلف، يساعد اللف في تقوية عضلات البطن ويساعد أيضًا في تحسين الدورة الدموية في الجسم، لديه القدرة على التمدد وتعزيز الحركة في ظهرك وعمودك الفقري ورقبتك، كما أنه مفيد للتغيرات الهرمونية في جسمك.

تمارين التأمل

إلى جانب التمارين البدنية، من المهم معرفة أشياء أخرى مثل تحديد النية والتأمل واليقظة والتنفس العميق، للحصول على توازن الهرمونات.

وضع بجعة الغوص

بيلاتيس الغوص هو في الأساس غطس أمامي موجه برأسك للخلف، والقوس الخلفي والذراعان على الجانبين منتشرتين، ثم يجب أن يتم جمعهم معًا فوق الرأس لعمل محاذاة مستقيمة مع الجسم كله أثناء غطاس الغواص في الماء، عليك فقط أن تطلق ذراعيك وتعود إلى وضع البجعة.