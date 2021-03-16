وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يلتقيان العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل.. صور

المنوفية - محمد فتحى

التقى محمد سعفان وزير القوى، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عدد من العمالة الغير منتظمة "العائدين من الخارج" لعرض المشكلات التى تواجههم وتوفير فرص عمل لهم بحضور رئيس جهاز تنمية المشروعات.

كما تمت مناقشة كيفية تمويل مشروعاتهم ومساعدتهم فى بدء مشروع تحت مبادرة "ابدأ مشروعك"، ووجه وزير القوى العاملة بضرورة تنظيم دورات تدريبية لعرض النماذج الناجحة لهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، للاستفادة من التجارب فى كيفية إعداد دراسة جدوى للمشروعات.

جاء ذلك على هامش احتفالية تسليم شهادات التأمين على الحياة للعمالة الغير منتظمة ، لـ3608 عامل من أبناء المنوفية ، وكذا تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تم تسليم شهادات التدريب لـ 176 متدرب خريجى مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم تلك الفئة ورعايتهم من كافة جوانب الحياة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام على حامد الزقم وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، المحاسب إيهاب حجازى رئيس جهاز تنمية المشروعات.

وأوضح محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بتوفير وخلق فرص عمل جادة للشباب المنوفى بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص وذلك من خلال توجههم لإدارة تشغيل الشباب بديوان المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة المصرية وضعت خطة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية كون العامل المصرى يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة فى كافة القطاعات فهو بمثابة العمود الفقرى للتنمية والبناء، مشيداً بالدور الرائد لوزارة القوى العاملة لدعم ورعاية تلك الفئة، مؤكداً على أن عمال مصر هم السواعد التى تبنى الوطن وأن الانطلاق نحو التنمية يبدأ بعطائهم وتفانيهم فى العمل موجهاً لجميع العاملين تحية إجلال وتقدير.

وخلال اللقاء أكد وزير القوى العاملة على أن تسليم وثائق التأمين تأتى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وأن الوزارة تعد الجهة الوحيدة التى تعتبر مظلة للعمالة الغير منتظمة ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 27 إدارة عامة بالمحافظات لتحقيق العدالة للعمالة وأن مديريات الوزارة ساهمت من حساباتها بمبلغ قدره (مليار و400 مليون جنيه ) لدعم العمالة الغير منتظمة ، مضيفاً أن الهدف الرئيسى من الوثيقة تأمين العمال من المخاطر التى يتعرضون لها من خلال وظائفهم ، وقد تم عمل 190 ألف وثيقة تأمينية وتسليمها للعمال بمختلف محافظات الجمهورية .

هذا وقد وجه وزير القوى العاملة كافة العمال بضرورة تحديث بطاقة الرقم القومى بالوظيفة التى يشغلها للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة، مؤكداً بأنه تم التنسيق الكامل بين الوزارة والأحوال المدنية لتسهيل استخراج البطاقات اعتبارا من الأسبوع القادم ، مشيداً بوعى أبناء المنوفية فى الوقوف بجانب وطنهم.



تسليم شهادات التأمين للعمالة غير المنتظمة



لقاء وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية بالعائدين من الخارج



محافظ المنوفية ووزير القوى العاملة يسلمان شهادات التأمين



محافظ المنوفية يسلم شهادة التأمين للعمالة غير المنتظمة