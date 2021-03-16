محافظ أسيوط يكشف تفاصيل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. صور

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة الانتهاء من تطوير المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبقاً للجدول الزمني المحدد، وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة موجهاً جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من هذه المشروعات بالقرى والنجوع حتى يلمس من خلالها المواطن الأثر في الارتقاء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة له للنهوض بقري ونجوع صعيد مصر.

كان المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، قد عقد اجتماعاً مع رئيسي مركز منفلوط وديروط ورؤساء القرى ومسئولي الكهرباء والشركة المنفذة لتوريد وتركيب أعمدة الكهرباء لمناقشة آخر المستجدات بشأن أعمال قطاع الكهرباء الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة وأعقب الاجتماع جولة تفقدية قام بها نائب المحافظ، حيث تفقد أعمال تركيب أعمدة الإنارة بقرية شلش التابعة لمركز ديروط، كما تابع وصول أعمدة الإنارة بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، موضحاً أن العمل يجرى في الإطار الزمني المحدد وذلك طبقاً لخطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيقاً للتنمية المستدامة.

وأوضح نائب المحافظ، أنه تم استلام 4 لفات بكر كابل كهرباء بقرية العوامر وتوريد 100 عمود لقرى الوحدة المحلية بدشلوط بمركز ومدينة ديروط، كما تم توريد 95 عمودا كهربائيا إلى الوحدة المحلية بأم القصور بمركز ومدينة منفلوط ورافقه خلال الجولة أعضاء لجان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بقيادة محمود شامخ مدير الوحدة وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومسئولي المتابعة بالمراكز والوحدة المحلية ومسئولي الكهرباء.

كما تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفي الصدر للاطمئنان على شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها .. رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور صفاء علي أبو العلا مدير المستشفى.

بدأ المحافظ، جولته بمتابعة سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى واستمع إلى شرح لأهمية الوحدة ومدى توافر الاحتياجات من الأكسجين لأقسام المستشفى وتابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بخزانات المستشفى واطمئن على توافر كميات منه تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات الأكسجين، مشددًا على المتابعة الجيدة لتوافر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات.

كما استكمل جولته بتفقد أقسام مستشفى الصدر، والتقى بالدكتورة صفاء علي أبوالعلا، مدير مستشفى الصدر، واستمع إلى سير العمل بالمستشفى والتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أو عزلهم منزليًا وصرف شنط الأدوية لهم الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، كما شدد المحافظ، على الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة وتشغيل بوابات التعقيم.

وناشد محافظ أسيوط، المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر



مستشفى الصدر



منظومة شبكات الأكسجين