اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:32 م
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قطع المياه غدا عن شرق مدينة باريس لإجراء صيانة للمحطة الرئيسية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:09 م
قطع المياه غدا عن شرق مدينة باريس لإجراء صيانة للمحطة الرئيسية قطع المياه _ صورة أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن إجراء صيانة رئيسية لمحطة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية للمدينة، ظهر غٍد الأربعاء، الأمر الذي سيؤدي إلى إنقطاع المياه حتى تتمكن من وصول مياه نقية ونظيفة للمواطنين.

وأكد كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس، وفق بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز باريس، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري قطع المياه بمدينة باريس غدا من الساعة الثانية عشر ظهراً بسبب غسيل وتطهير خزانات المياه في محطة مياه الشرب بمدينة باريس.

وأهابت الوحدة المحلية بسكان المدينة وأصحاب المخابز تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وناشدت المواطنين تحمل نقص كمية المياه لحين تشغيل المحطة، وذلك حفاظًا على الصالح العام وتشغيل المحطة بكامل طاقتها .

 

 


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