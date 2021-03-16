فى الذكرى الـ13 للتصديق عليه.. تعرف على أهم أبعاد الميثاق العربى لحقوق الإنسان

تحتفل جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء باليوم العربى لحقوق الإنسان، والذى يوافق 16 مارس من كل عام، حيث دخل فيه الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز النفاذ في عام 2008، وذلك بعد 4 سنوات من إقراره في القمة العربية التي عقدت في تونس في عام 2004.
"اليوم السابع" يقدم في السطور القادمة أهم المعلومات عن اليوم العربى لحقوق الإنسان:
- يمثل اليوم العربى لحقوق الإنسان احتفالا بميلاد أول صك قانونى في منظومة حقوق الإنسان العربية
- يحمل اليوم والميثاق العربى لحقوق الإنسان رسالة ترسيخ الهوية العربية وتعزيز الانتماء للحضارة العربية
- اختارت الجامعة العربية "الحق في الصحة" ليكون شعار اليوم العربى لحقوق الإنسان لعام 2021
- الاختيار جاء لملائمة الظروف الراهنة إثر تفشى فيروس كورونا
- الميثاق أقر بحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه
- الميثاق ركز على أهمية حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية
- الحق في التعليم هو الضلع الثانى في "مثلث" الميثاق الإنسانى العربى
- الحق في التنمية هو البعد الثالث والذى يضمن أحقية كل دولة في تحقيق أكبر قدر من التنمية
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