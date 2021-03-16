فى الذكرى الـ13 للتصديق عليه.. تعرف على أهم أبعاد الميثاق العربى لحقوق الإنسان

بيشوى رمزى

تحتفل جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء باليوم العربى لحقوق الإنسان، والذى يوافق 16 مارس من كل عام، حيث دخل فيه الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز النفاذ في عام 2008، وذلك بعد 4 سنوات من إقراره في القمة العربية التي عقدت في تونس في عام 2004.

"اليوم السابع" يقدم في السطور القادمة أهم المعلومات عن اليوم العربى لحقوق الإنسان: