سفارة أرمينيا في خطاب لـ"اليوم السابع" رداً علي سفير أذربيجان: هذه حقيقة الموقف الأذربيجانى

تلقت "اليوم السابع" رداً من سفارة أرمينيا لدي القاهرة علي بيان لسفير أذربيجان أوردته العديد من وكالات الأنباء العالمية، بمناسبة إحياء ذكري أحداث خوجالي، بتاريخ 22 فبراير الماضي، و"اليوم السابع" إذ تؤكد أنها لا تتبني أي مواقف تجاه أي دول من تلك الدول المشار إليها، تنشر الرد باعتباره عملاً من أعمال حق الرد القانوني.

وفيما يلي نص الرد:

ملاحظات سفارة جمهورية أرمينيا حول ما نشر في جريدة اليوم السابع بتاريخ 22 فبراير 2021 تحت عنوان :

كلمة سفير أذربيجان المنشورة في المقال : سفير أذربيجان بالقاهرة يُحيى الذكرى الـ 29 لأحداث "خوجالى" والذي تم نشره كذلك على الصفحة الرسمية على الفيسبوك لسفارة أذربيجان في مصر لمحاولة فاشلة أخرى لسفارة أذربيجان لتشويه فهم المجتمع المصري لصراع ناغورنو كاراباخ. وقد أكدت سفارة جمهورية أرمينيا في العديد من المقالات المضادة أن الأراضي المصرية ليست مكانًا مناسبًا للتحدث علنًا عن هذه القضية.

ومع ذلك، فإن المنشور المذكور أعلاه يُجبر سفارة أرمينيا مرة أخرى على الرد.

من المؤكد أن نذكر أنه عندما يتعلق الأمر بقضية ناغورنو كاراباخ لابد من التشكيك في مصداقية سفارة أذربيجان كمصدر.

إن المصطلحات الآتية تم ذكرها من قِبل السفير الأذربيجاني تورال رزاييف في خطابه: (الفاشية الأرمينية) و(عنصرية القوات الأرمينية) وأيضًا ( القيادة الأرمينية ) و( الجرائم الدولية الإرهابية ) و( الإبادة الجماعية ) كل هذه المصطلحات بخصوص : ( الأحداث المأساوية في خوجالي) ، إلخ.....

إن الاستنتاج المنطقي الوحيد من وجود هذه المصطلحات في نفس الخطاب يؤكد الهدف السياسي الأذربيجاني وهو خلق صورة سلبية للغاية للأرمن (وهذا الأمر يستحيل إدراكه لأن الأرمن في مصر يحظون باحترام كبير، وهم مشهورون بعملهم الجاد وموهبتهم وتواضعهم وولائهم).

دعونا نلخص: بحسب السفير رزاييف أن الأرمن فاشيون ، عنصريون ، إرهابيون ، مخطئون. هل هذه التصريحات تعكس الحقيقة ؟ لحُسن الحظ أنه من السهل جدًا التحقق من ذلك. ووسيلة التحقق هنا تكون عن طريق فتح القاموس.



صور مساجد فى أرمينيا أرسلها السفير (1)

وهكذا نرى وفقًا لـ ” قاموس أكسفورد المختصر للسياسة “ (الطبعة الثالثة) :

[ الفاشية ] : - أيديولوجية أو حركة قومية يمينية ذات هيكل شُمولي وهرمي يُعارض بشكل أساسي الديمقراطية والليبرالية. ابتداءً من استقلال أرمينيا في عام 1991، ولم يعتبر علماء السياسة أبدًا أي حكومة أرمينية حاكمة يمينية شديدة الوضوح. على عكس أرمينيا، إن المجتمع الدولي يعتبر أذربيجان دولة شمولية نموذجية. ووفقًا للمنظمات ذات الصلة التي تبحث في الديمقراطية والليبرالية، فإن وضع هذه القيم أعلى بكثير في أرمينيا منه في أذربيجان.

[ العنصرية ] : - في هذه الحالة، ليست هناك حاجة حتى للتعريف لأن كل من الأرمن والأذربيجانيين ينتمون إلى نفس العرق الأوروبي.

[ الجرائم الدولية الإرهابية ]: وفقًا لنفس القاموس فإن الإرهاب مصطلح ليس له تعريف مُتفق عليه بين الحكومات أو المحللين الأكاديميين . ومع ذلك فإن هذه الحقيقة لا تعني أنه يمكن استخدام هذا المصطلح عن عمد. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم استخدام أي وثيقة اعتمدتها مجموعة (مينسك ) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (وهي الإطار الوحيد المعترف به دوليًا والمفوض لحل نزاع ناغورنو كاراباخ) فيما يتعلق بقوات الدفاع عن النفس في جمهورية ناغورنو كاراباخ (الأرمينية - جمهورية أرتساخ).

[ الإبادة الجماعية ] : - هي التدمير المتعمد والمنهجي لمجموعة من الناس بسبب جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم (بريتانيكا).وقد دأب الجانب الأرميني على رفض اتهامات أذربيجان بشأن الحادث المأساوي في خوجالي. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تسمية أي كان من ارتكب هذه الجريمة بأنها إبادة جماعية حسب التعريف المقبول على نطاق واسع. إن الإبادة الجماعية للأرمن هي التي تُعتبر إبادة جماعية مُعترف بها دولياً حيث قُتل مليون ونصف المليون أرمني بوحشية خلال عدد من السنوات.

ونعتقد أن هذه الأمثلة الأربعة الرئيسية تكشف عن الطريقة المتعمدة وغير الموثوق فيها والتي تستخدمها سفارة أذربيجان للمصطلحات.

حقائق: إليكم الحقائق الكاذبة التي يُقدمها السفير رزاييف كحقيقة:

الحقيقة الأولى: (عدوان أرمينيا على جمهورية أذربيجان ) وذلك من خلال تشويه طبيعة قضية ناغورنو كاراباخ وأسباب اندلاع الصراع . إن أذربيجان تحاول باستمرار عرض القضية على أنها نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان. وفي الوقت نفسه ومن خلال اتهام أرمينيا بالعدوان تحاول أذربيجان التنصل من المسؤولية عن مذابح الأرمن وسياسة التطهير العرقي والعدوان ضد شعب أرتساخ الذى يقرر حقه فى تقرير مصيره، وكذلك العواقب لهذه السياسة.

عند التفكير في هذه السياسة يجب على المرء أن يضع في اعتباره سلسلة طويلة من الأحداث المعاصرة على الأقل بدءًا من مذبحة الأرمن في بلدة سومجيت في عام 1988وفي باكو في عام 1990وكان ذلك من خلال شن عدوان واسع النطاق ضد الشعب الأرمنى في أرتساخ خلال 1992إلى 1994 ومروراً بعدد هائل من الانتهاكات لوقف إطلاق النار وبالطبع بعدوان واسع النطاق على جمهورية أرتساخ عام 2020.



صور مساجد فى أرمينيا أرسلها السفير (2)

الحقيقة الثانية : - ( دعوات القيادة الأذربيجانية الصادقة في حل النزاع على الأرض المحتلة سلميًا ) فيما يلي بعض الاقتباسات المأخوذة من خطب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والتي تكشف عن الهدف الاستراتيجي الحقيقي لجمهورية أذربيجان ليس فقط تجاه آرتساخ ، ولكن أيضًا تجاه أرمينيا: "لنا الحق الكامل في تحرير أرضنا بالوسائل العسكرية" (20/11/2009). يريفان (عاصمة أرمينيا) هي أرضنا التاريخية ويجب علينا نحن الأذربيجانيين العودة إلى هذه الأراضي التاريخية. هذا هدفنا السياسي والاستراتيجي ، وعلينا أن نتناوله بشكل تدريجي ”( 08/02/2018). لا توجد آلية لتنفيذ قرارات المنظمات الدولية. فعامل القوة بمثابة العامل الرئيسي لذلك نحن نتبع مثل هذه السياسة ، وهذه هي السياسة الصحيحة "(26/06/2018). هذه مجرد أمثلة على خطاب الحرب المستمر منذ عقود ، والذي لا يتوافق مع بيان السفارة الأذربيجانية حول ما يسمى بـ " الدعوات الصادقة لحل النزاع سلمياً ".

[ الحقيقة الثالثة ] : - ( تحويل جامع" شوشا "إلى زريبة للخنازير)لا داعي لتوضيح سبب كون هذا الأمر خاطئ تمامًا، حيث لم يتم الحفاظ على مسجد شوشي فحسب ، بل تم أيضًا إصلاحه وترميمه مع الحفاظ بعناية على كل التفاصيل المعمارية للضريح من قِبل سلطات جمهورية أرتساخ. في هذه الصفحة يمكنك مشاهدة صور مسجد التي التقطت في السنوات الأخيرة قبل 27 سبتمبر عام 2020. وهناك أيضًا صورة أخرى للمسجد الأزرق الذي يُعتبر من أجمل المباني في عاصمة أرمينيا. وفي غضون ذلك وخلال حرب عام 2020 والفترة التي تلت ذلك ، تم تسجيل وقائع متعددة حول تدمير أو تدنيس الأضرحة الأرمنية بالفيديو ونشرها على الإنترنت. من خلال اتهام أرمينيا بمهاجمة التراث الإسلامي ، تحاول أذربيجان فقط التمويه ، على سبيل المثال ، تدمير المقبرة الأرمنية في جلفا (منطقة ناختشيفان) بحوالي 10000 نصب جنائزي - خاشكار ، مزخرفة بشكل فريد من الأحجار المتقاطعة.

علاوة على ذلك ، فإن حقيقة أن كلاً من اليونسكو والإيسيسكو قد أثبتت تدمير الآثار الإسلامية في أراضي جمهورية أرتساخ تظهر مدى الدمار الذي لحق بحروب 1992- 1994 و 2020.

[ الحقيقة الرابعة ] : - الأحلام الأسطورية لما يسمى بـ ( أرمينيا العظمى )

الحقيقة هي أنه لم تتحدث أية قيادة أرمينية على الإطلاق عن إحياء أرمينيا العظمى. فيوجد جنسيات روسية وكردية ويزيدية وآشورية ويونانية وأقليات أخرى يتعايشون بسلام مع الأرمن على الأراضي الأرمنية منذ قرون.

[ الحقيقة الخامسة ] : -( فوبيا الأجانب ). إن السياحة هي واحدة من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد الأرميني. كل يوم يمكن للمرء أن يرى عشرات الآلاف من السياح بما في ذلك السياح من مصر فهم يستمتعون بضيافة الأرمن لهم . ونعتقد أن هذا الواقع لا يمكن أن يكون في بلد يكره الأجانب.

المصادر. الطريقة غير التقليدية في كيفية استخدام السفير رزاييف للمصادر موضوع آخر للمناقشة.

والجدير بالذكر أنه في كتاب طوماس دى وول ( الحديقة السوداء ) يمكن للقارئ أن يجد في المقال كافة المعلومات الضرورية عن الطبعة مثل : اسم المؤلف ، العنوان ، دار النشر، سنة النشر. وحتى صفحات الاقتباس. ومع ذلك يمكن للمرء أن يلاحظ الغش المتطور إذا قرأ نص الكامل للمقابلة وهو متاح مجانًا على الإنترنت ويظهر معنى الغش واضحاً عندما يقرأ المرء الاقتباس في المقال فيكون لديه انطباع بأن الرئيس الأسبق لأرمينيا يعترف بتنظيم المذبحة. ومع ذلك إذا قرأ المرء نص المقابلة كاملاً يتضح له أنها ليست الحقيقة في الواقع، الرئيس السابق يعترف بذلك فقط لأن العمليات العسكرية من الممكن أن تتسبب فى وقوع بعض الضحايا بين المدنيين الذين بقوا مع الجنود الأذربيجانيين. وعلاوة على ذلك يذكر الرئيس السابق بيان شهير للرئيس الأسبق أياز مطلبوف أكد فيه أن الجريمة اُرتكبت من قِبل بعض القوى داخل أذربيجان بهدف عزله من السلطة. علاوة على ذلك أنه ليس من المستغرب عدم ذِكر فقرات أخرى من نفس الكتاب.

فعلى سبيل المثال: "كانت عمليات القتل في سومجيت نقطة تحول بالنسبة للاتحاد السوفيتي. وغني عن القول أنهم كانوا كارثة للأرمن. وقد فَقَد ما بين 26 و 29 أرمنيًا في سومجيت حياتهم وأُصيب مئات آخرون. وغادر المدينة جميع أرمن سومجيت البالغ عددهم 140000 تقريبًا. خارجها ، إن العنف صدم المجتمع الذي يضم حوالي 350000 أرمني في جميع أنحاء أذربيجان ، وغادر الآلاف منهم الجمهورية . (صفحة 40). أو: في اليوم التالي الموافق 13 يناير ، طغت أعمال العنف القاتلة ضد الأرمن فى باكو. وملأ حشد كبير ساحة لينين في مسيرة، وبحلول وقت مبكر من المساء كان الرجال قد انفصلوا عنها لمهاجمة الأرمن. كما في سومجيت ، كانت الوحشية مروعة وأصبح وسط المدينة حول الحي الأرمني ساحة قتال. وتم إلقاء الناس من شرفات المنازل في الطوابق العلوية. وحُشدت الجموع وضُرب الأرمن حتى الموت . (صفحة 90). ويجب التنويه أنه لا يوجد مقطعين فقط ، بل يوجد العشرات مثل هذه المقاطع.

وقد أشار إلى أنه قد جاء في صحيفة اللوموند الفرنسية، في 14 مارس عام 1992المتاح على الإنترنت. إن في الجريدة المذكورة أعلاه، وجدنا مقالتين بشأن نزاع ناغورنو كاراباخ: تحت عنوان

‏"Le conflit du Haut-Karabakh M.Bush appelle à un" cessez-le-feu immédiat "و" Alors que les Combats s'intensifient M.Bush réclame un cessez-le-feu au Karabakh Agdam، ville fantôme ".

إن الاقتباس الذي ورد في خطاب السفير رزاييف غير موجود في هذه النصوص. هذا يعني أن الاقتباس عن الفظائع الأرمنية مزيف.

وقد قال مراسل جريدة إزفستيا الروسية بالنسبة لهذا الاقتباس أنه لا توجد معلومات إضافية متوفرة في الخطاب. وبالتالي لا يمكننا التحقق من هذه الكلمات وكذلك السياق.

ومن كتاب المؤلف الأرمنى داوود خريان إليكم أحد أغلى العناصر من هذه المجموعة. هذا هو الاقتباس: أنه في الثاني من مارس ، جمعت مجموعة جافلان الأرمنية المسؤولة عن حرق الجثث أكثر من 100 جثة من الأذريين، وحرقوها على بعد حوالي كيلومتر واحد غرب خوجالي. وبصفتنا سفارة لجمهورية أرمينيا نود أن نعرف: من هو الكاتب الأرميني داود خريان؟ هل هو موجود؟ هل كان له وجود من قبل؟ ما هو عنوان كتابه؟ من قرأ الكتاب ما عدا السفير رزاييف ووزارة خارجية أذربيجان؟ إلخ...... إن المؤلف الأرميني داود خريان (اسم ولقب مع تهجئة كهذه) ليس مألوفًا لدى سفارة أرمينيا ، وكذلك لدى المجتمع الأرمني.

لقد أمضينا وقتًا طويلاً دون نتيجة من أجل العثور على أية معلومات عنه.

حرب كاراباخ 2020.

انتهت حرب كاراباخ 2020 للتو. وقتل الآلاف من الجانبين ومع ذلك وللأسف لم تُغير الحرب شيئًا : إن السياسة الأذربيجانية تجاه الأرمن لا تزال كما هي . ربما يكون اثنان من أبرز الأدلة على هذه الحقيقة هما:

1) أن أذربيجان ترفض إعادة جميع أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين

2) كذلك ترفض أذربيجان باستمرار منح اليونسكو حق الوصول إلى التراث الثقافي الأرمني.

إن عبارة [ الجيش الأذربيجاني الشجاع ] يُثير الاندهاش لأن النجاح العسكري المحدود أصبح ممكناً فقط بسبب التدخل العسكري والسياسي التركي الكبير ، فضلاً عن تجنيد آلاف الإرهابيين من سوريا وليبيا.

والحقيقة هي أن الحرب لم تصبح حلاً لنزاع ناغورني كاراباخ كما كان دائمًا وهو ما يشدد عليه المجتمع الدولي وأرمينيا.

إن السبيل الوحيد لحل القضية هو الحل الشامل من خلال المفاوضات.

حقيقة أن السفير رزاييف يعترف بنفسه أن دولة مثل أذربيجان لم يكن بوسعها الصبر على محتل أكثر من 28 عاماً فسريعًا حسمت قيادة أذربيجان أمرها ، واستردت معظم أراضيها المحتلة بقوة جيشها الباسل فيجب أن يعطي المجتمع الدولي سببًا للقلق الموجود لأن هذا يعني أن أذربيجان تشعر بالحرية في انتهاك القانون الدولي عمدًا، وهو أحد أركانه.

وأخيراً.

نعتقد أن هذا المقال أثبت أن مصداقية سفارة أذربيجان كمصدر متعلق بقضية ناغورنو كاراباخ يجب أن تكون موضع تساؤل على الأقل.

إن الأوصاف المتعددة لعمليات القتل الدموية ، والكلام غير المناسب ، والمعلومات الكاذبة ، والألعاب التي تدور حول القضايا الدينية علامة على عدم الاحترام العميق للقارئ ومحاولة اللعب بأكثر جوانب شخصية الإنسان حساسية. إن خطاب السفير رزاييف هو مظهر خالص من مظاهر الأرمنوفوبيا الذي لا يطاق في أي بلد متحضر.

نحن مقتنعون بأن وصمة العار في الصحافة لأمة بأسرها بكلمات مثل "عنصري" و "الفاشي" و "إرهابي" و "مجرمي الإبادة الجماعية " عمل خطير للغاية. ويجب على المتحدثين ووسائل الإعلام توخي الحذر الشديد في استخدام هذه المصطلحات.

في الختام، تؤكد سفارة جمهورية أرمينيا موقفها في هذه القضية وهو أن الأرض المصرية ليست مكانًا مناسبًا للحديث علنًا عن نزاع ناغورنو كاراباخ.