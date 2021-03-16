رئاسة شئون الحرمين تواصل حملات تطعيم عامليها ضد فيروس كورونا.. صور

كتب محمد شعلان

بادرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، بتوفير لقاحات فيروس كورونا لمنسوبيها من العاملين برئاسة الحرمين، وذلك حرصاً على ضمان سلامة القاصدين والمنسوبين، وتوفير أعلى درجات الوقاية والسلامة لضيوف الرحمن عند أداهم المناسك والعبادات بالمسجد الحرام.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من خضوع منتسبي المسجد الحرام للقاحات كورونا، وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن الخدمة تأتي بالتعاون مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وتعزيزاً لمستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وحرصاً على توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لمنسوبي الحرمين الشريفين.



جانب من التطعيم



تطعيم الموظفين

وأشار محمد بن مصلح الجابرى، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، إلى التعاون الفعال بين الرئاسة والوزارة حول إقامة حملات وبرامج صحية وتوعوية ووقائية لمنسوبي الرئاسة، مؤكدا أنهم يسعون لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، لسلامة القائمين على خدمة مرتادي الحرمين الشريفين.



جانب من الحملة



حملة التطعيم

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس العام لشئون الحرمين وجه فى وقت سابق بتوفير لقاحات كورونا (كوفيد ١٩) لمنسوبي الرئاسة والوكالة بالتعاون مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتجهيز كل ما يلزم من تخصيص أماكن ووضع ترتيبات وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.



الحصول على اللقاحات فى رئاسة الحرمين

وفى وقت سابق، أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة (شتاء أمن) على الزوار، تزامنا مع فصل الشتاء، من خلال الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، جانب من توزيع الحقائب الشتوية على زوار بيت الله الحرام، والعاملين في المسجد الحرام.