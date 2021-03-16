اليوم السابع
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خبير اقتصادى: التمويل العقارى بفائدة 3% فرصة ذهبية لتحقيق حلم المواطن بتملك شقة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 02:00 ص
خبير اقتصادى: التمويل العقارى بفائدة 3% فرصة ذهبية لتحقيق حلم المواطن بتملك شقة الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى
كتبت ميرفت رشاد

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أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل والمخصص لها 100 مليار جنيه بفائدة 3% طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فرصة ذهبية للمواطنين لتحقيق حلمهم فى تملك الوحدات السكنية.
 
وقال الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 % وسداد يصل لـ30 عاما، تأتى فى إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة الفئات المستهدفة وهم محدودى ومتوسطى الدخل الذين تضرروا بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا.
 
وأضاف ، أن المبادرة ستكون حافزا لدى المواطنين للحصول على وحدات سكنية تليق بهم، مطالبا من البنوك بتسهيل الإجراءات البنكية وإزالة كافة المعوقات لتمكين المواطن من التمتع بالمزايا التى منحها الرئيس للعيش فى حياة كريمة.
 

التمويل العقارى

الوحدات السكنية

متوسط الدخل

محدودى الدخل

البنوك

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