اليوم السابع
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إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بـ 6 محافظات

الإثنين، 15 مارس 2021 12:29 م
إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بـ 6 محافظات إطلاق 6 قوافل طبية
كتب ـ وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم وغدا فى 6 محافظات بالجمهورية.  

وقالت وزارة الصحة والسكان : القوافل الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية المقرر إطلاقها اليوم وغدا تسمل محافظات ( البحر الأحمر - القاهرة - المنيا - البحيرة - الدقهلية - الإسماعيلية).
 
وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.


 

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الصحة

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تخصصات طبية

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