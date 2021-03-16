اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:20 ص
خالد صلاح
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تقلبات آخر أيام الشتوية.. خريطة الطقس حتى السبت.. فيديو

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:00 ص
تقلبات آخر أيام الشتوية.. خريطة الطقس حتى السبت.. فيديو الطقس - أرشيفية

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أقل من أسبوع يفصلنا على انتهاء فصل الشتاء، حيث يبدأ الربيع الأسبوع المقبل، وكشفت هيئة الأرصاد أنه اعتبارا من السبت 20 مارس تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء تتراوح من (8-9) درجات ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا، على أن تكون العظمى هذا اليوم 32 درجة.
 
 
وأوضحت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، أن الأيام الأخيرة من الشتاء تتميز بالتقلبات الجوية، وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس تجنبا لنزلات البرد، حيث يصل الفارق بين الحرارة الصغرى والكبرى 10 درجات كاملة، فيما يستمر وجود الشبورة المائية خلال الأسبوع الجارى.
 
وناشدت إدارة التنبؤات بالهيئة المواطنين بمتابعة النشرة اليومية بعد 21 مارس لأنه من الوارد حدوث انخفاض بالحرارة.

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