تفاصيل وفاة شاب داخل مصحة أمراض نفسية أقامها ممرض داخل منزله بالصف

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب لقى مصرعه داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الأمراض النفسية، بعدما تم إعطائه جرعة زائدة من أحد المهدئات، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وكشفت التحقيقات، أن أحد الأشخاص "ممرض"، أدار منزله كمصحة لعلاج الأمراض النفسية، وأنه استقبل الشاب المتوفى لعلاجه، ووضعه تحت الملاحظة، ووضع له برنامج علاجى غير مطابق لبروتوكول التعامل مع الحالات المشابهة لحالاته، مما أسفر عن وفاته.

وأمرت النيابة العامة بحبس الممرض المسؤول عن الحالة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما وجهت له تهمة القتل الخطأ، وإدارة منزله وتحويله لمنشأة طبية بالمخالفة للقانون.

تلقى قسم شرطة الصف؛ بلاغا من عامل يفيد وفاة ابنه داخل مصحة لعلاج الأمراض النفسية بالصف؛ وبالانتقال تم العثور على جثة شاب في العقد الثالث.

وتبين أن المصحة كائنة داخل منزل غير مرخصة ويديرها ممرض؛ كما تبين أن المتوفي أصيب بحالة هياج وأعطاه الممرض المسؤول عن حالته أدوية مهدئة فتوفي جراء ذلك.