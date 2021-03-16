بدء تركيب نظام الإشارات بالليزر فى القليوبية لمواجهة الشبورة.. صور

القليوبية فريق المحافظات

بدأت الأجهزة التنفيذية بمدينة قها، فى القليوبية، برئاسة المهندسة أمل فوزى، رئيس المدينة، أعمال تجميل وتزيين مداخل المدينة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، حيث تم دهان البلدورات على الطريق باللون الفسفورى، إلى جانب العمل على تركيب شبكة إنارة على الأعمدة أعلى كوبرى قها بلون مميز لإضفاء المنظر الجمالى على الكوبرى ومدخل المدينة.

كما بدأت هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل، فى تنفيذ خطة لمعالجة مشكلة الطرق الضبابية في الشتاء، باستخدام أحدث تقنيات إشارات الليزر 2D & 3D، والتى تم البدء فى تركيبها بالفعل بمدخل مدينة قها، وأعلى الكوبرى على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

ويقوم نظام الإشارات بالليزر بإنشاء أنماط ضوئية ثنائية وثلاثية الأبعاد مرئية لتوضيح حواف الطرق والدورانات ومفترق الطرق والمداخل والمخارج للمدن على الطرق الرئيسية، وذلك تفاديا للحوادث التى تتسبب فيها انتشار الضباب الكثيف على الطرق، خاصة الطرق الحيوية.

أعمال دهان البلدورات على الطريق الزراعى



تركيب نظام إشرات الليزر بمدخل مدينة قها على الطريق الزراعى



دهان البلدورات على الطريق الزراعى



طريقة عمل نظام الليزر خلال الشبورة





نظام الإشارات بالليزر