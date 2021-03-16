الرئيسية أخبار عاجلة انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة برعاية مصرية الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:39 م انعقاد الجولة الثانية من الحوار الفلسطينى فى القاهرة كتب : أحمد جمعة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء انعقدت منذ قليل في القاهرة الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطيني برعاية مصرية. مصر اخبار فلسطين اجتماعات الحوار الفلسطيني بالقاهره اجتماعات الفصائل الفلسطينيه في مصر اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة فصائل العمل الفلسطينى: حوار القاهرة ذلل العقبات لإنجاح الانتخابات الفلسطينية الأربعاء، 03 مارس 2021 05:49 م حركة فتح: سنتوجه لكافة الفصائل والشعب الفلسطينى للمشاركة فى قائمة انتخابية واحدة السبت، 27 فبراير 2021 09:40 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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