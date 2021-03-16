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انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة برعاية مصرية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:39 م
انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة برعاية مصرية انعقاد الجولة الثانية من الحوار الفلسطينى فى القاهرة
كتب : أحمد جمعة

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انعقدت منذ قليل في القاهرة الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطيني برعاية مصرية.

 

 

 

 


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