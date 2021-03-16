اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 5 اشخاص أجبروا عاملا على توقيع إيصالات أمانة فى الشروق

الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:59 ص
القبض على 5 اشخاص أجبروا عاملا على توقيع إيصالات أمانة فى الشروق حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط 5 أشخاص بمدينة الشروق، لقيامهم باستدراج عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وسرقة متعلقاته الشخصية، وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من (عامل سابق بإحدى الشركات) بتضرره من (مقاول بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" ) لقيامه باستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وإجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة، وكذا إقرارين منه بسرقة مبلغ مالى، واستولوا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى، وحقيبة بداخلها بعض الملابس، وصرفه عقب ذلك.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع 4 أشخاص (عاملين بذات الشركة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم  (عدد 7 إيصالات أمانة –والإقرارين المشار إليهما "مُذيلين بتوقيع المجنى عليه"- وكذا المسروقات المُستولى عليها).
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنه نظراً لاعتقادهم بقيام المجنى عليه بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المتهمين خططوا لاستدراجه للشقة محل سكنهم بدعوى إنهاء الخلاف بينهم ودياً، وفور وصوله تعدوا عليه بالضرب وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار الحوادث

امن القاهرة

جريمة سرقة

اخبارعاجلة

الشروق

توقيع ايصالات امانة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة