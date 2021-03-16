السيطرة على حريق بمعرض أثاث فى حوش عيسى بالبحيرة دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق اندلع بمعرض للأثاث بمركز حوش عيسى، حيث كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين نشوب حريق بمعرض للأثاث المنزلى بمدينة حوش عيسى دون حدوث خسائر بشرية.

وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بالسيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمنى لمنع اقتراب المواطنين.

تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملاباسات الواقعة وأسبابها.