اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو سيدة تحتال على ركاب المترو

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:52 ص
الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو سيدة تحتال على ركاب المترو مترو الانفاق
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات تقوم باستجداء جمهور ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية.
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تقوم باستجداء الركاب داخل قطارات مترو الأنفاق مستخدمة عدة أساليب أحتيالية للنصب عن طريق (سرد قصص غير حقيقة)، وقيامها بوضع مادة حمراء اللون تشبه لون الدماء أسفل قدمها اليمنى، مدعية إصابتها وعدم مقدرتها على العمل، وذلك لإستعطاف المواطنين. 
 
وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد هوية المذكورة، وأمكن ضبطها حال استجدائها للركاب بإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة ، وبحوزتها مبلغ مالى ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها تلك الأعمال ، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطها فى ممارسة أعمال التسول فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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اخبار الحوادث

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